Дрэймонд Грин: Джеймс сейчас играет слишком много

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что лидеру «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу нужно проводить меньше игрового времени на площадке в каждом матче.



«Да, он суперчеловек, но в конце концов его сверхчеловеческие силы исчезнут. Если бы я был поклонником «Кливленда», работал кем-то в этом клубе или был их игроком, то я бы беспокоился. Леброн играет по 40 минут, а ведь сейчас только 12 ноября. Я не думаю, что вообще кто-то должен играть по 40 минут в ноябре», – цитирует Грина USA TODAY.

«Кливленд» одержал победу над «Шарлотт», Леброн Джеймс набрал 31 очко