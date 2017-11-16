Курбанов: пока рано говорить о турнирном положении ЦСКА и «Химок» в Евролиге

Форвард ЦСКА Никита Курбанов не считает удивительным то, что «армейцы» и «Химки» находятся на вершине турнирной таблицы Евролиги.



«В начале сезона всегда говорят о том, кто попадёт в «Финал четырёх». И всегда есть определённый пул команд, которые при этом называют. Сейчас ещё не настала та стадия сезона, чтобы говорить о турнирном положении. Да, у нас только одно поражение, но все матчи были тяжёлые. Рано считать, что мы сделали какое-то дело, и расслабиться. Даже одного шага к «Финалу четырёх» мы не сделали», – сказал Курбанов в интервью «Чемпионату».

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