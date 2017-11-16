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Эффектные проходы Эмбиида и Уолла – в топ-10 дня в НБА

Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли эффектные проходы разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Джона Уолла, защитника «Индианы Пэйсерс» Виктора Оладипо, а также игроков «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида, мощные данки защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэя, лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и форварда «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса, а также блок-шоты лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Нью-Орлеан Пеликанс Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс Виктор Оладипо Джон Уолл Джоэл Эмбиид Джру Холидэй Кристапс Порзингис Леброн Джеймс Яннис Адетокунбо
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