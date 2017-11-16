Хряпа: ЦСКА морально и психологически готовился к матчу с «Црвеной Звездой»

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (85:59) в гостевом матче Евролиги.



«Конечно, это знаменитый зал, болельщики поддерживают хорошо. В прошлом году мы здесь уступили. Знали, что будет нелегко, поэтому морально и психологически себя готовили.



Последнее время у нас не получалось хорошо начинать матчи. У нас произошли изменения в первой пятёрке, и наконец мы увидели хороший старт, который дал задел на всю игру. Походу встречи мы продолжали наращивать преимущество и практически не давали сопернику шансов», – сказал Хряпа.

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