Воронцевич: не могу сказать, что победа над «Црвеной Звездой» далась ЦСКА легко

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (85:59) в гостевом матче Евролиги.



«Было приятно победить в матче с «Црвеной Звездой». Всегда трудно играть против этой команды. ЦСКА отлично подготовился к матчу. Мы выиграли и сейчас готовимся к следующему поединку.



Я бы не сказал, что это была лёгкая победа. Мы много работали и потратили большое количество энергии. К тому же «Црвену Звезду» поддерживала домашняя арена. Всё могло сложиться для нас по-другому.



Безусловно, нам не хватает Милоша Теодосича. Наш физиотерапевт постоянно контактирует с ним. Он наблюдает за нашими матчами. Без него нам будет нелегко, но мы должны попробовать», – приводит слова Воронцевича Mozzart Sport.

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