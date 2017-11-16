Лю: «Кливленду» помогает план по созданию игрокам возможностей для отдыха

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал снижение нагрузки на игроков за счёт изменения календаря регулярного чемпионата.

Нынешний сезон стартовал раньше обычного, чтобы снизить количество бэк-ту-бэков — спаренных матчей, при которых команда играет два дня подряд. В прошлом году у «Кливленд Кавальерс» было 18 бэк-ту-бэков, в этом — 13.

«Клуб после появления календаря составил план, чтобы у игроков было больше возможностей для отдыха. Это помогло нам. Я думаю, что очень сложно играть с графиком, где матчи идут один за другим, тем более на выезде. Мы тратим этот промежуток времени, чтобы отдохнуть, а затем полететь в следующий город — иногда мы ночуем там, где проводили игру, а только потом летим в следующую точку выездной серии», – цитирует Лю ESPN.