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Хорнасек: Нтиликина хочет играть в защите, этому трудно научить

Баскетбол

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек похвалил новичка команды Франка Нтиликину после победы над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата (106:101), выделив его игру в обороне.

«Мы очень доверяем ему при игре в обороне и рассчитываем на его умения. Замечательно, что молодой парень приходит в эту лигу с таким желанием проявить себя в защите. Этому трудно научить», – цитирует тренера ESPN.

В игре с «Ютой Джаз» Франк Нтиликина провел на площадке 19 минут, набрав семь очков, четыре подбора и два перехвата.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Юта Джаз Джефф Хорнасек Франк Нтиликина
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