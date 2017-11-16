Хорнасек: Нтиликина хочет играть в защите, этому трудно научить

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Джефф Хорнасек похвалил новичка команды Франка Нтиликину после победы над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата (106:101), выделив его игру в обороне.

«Мы очень доверяем ему при игре в обороне и рассчитываем на его умения. Замечательно, что молодой парень приходит в эту лигу с таким желанием проявить себя в защите. Этому трудно научить», – цитирует тренера ESPN.

В игре с «Ютой Джаз» Франк Нтиликина провел на площадке 19 минут, набрав семь очков, четыре подбора и два перехвата.