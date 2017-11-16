Бэйнс: мне нравится находиться в системе, которую Стивенс создал для «Бостона»

Центровой «Бостон Селтикс» Арон Бэйнс признался, что ему нравится быть частью системы главного тренера команды Брэда Стивенса.

«Мне просто нравится находиться в системе, которую Брэд Стивенс создал для нас. Когда мы играем в рамках системы, она всегда позволяет команде делать всё возможное, чтобы добиться успеха.

В каждой игре есть вещи, над которыми нужно работать. Нам есть куда расти и в чём прибавлять. Мы очень взволнованы этим фактом, потому что знаем, что можем добиться большего», — цитирует Бэйнса ESPN.