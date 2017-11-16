На следующей неделе Зак Лавин будет допущен к контактным тренировкам

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин стал на шаг ближе к возвращению в строй. Ожидается, что на следующей неделе ему будет разрешено принимать участие в контактных тренировках. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель Chicago Tribune Кей Си Джонсон.



Лавин вынужден пропустить начало регулярного сезона из-за повреждения колена. Изначально прогнозировалось, что он сможет вернуться в строй в ноябре.



В минувшем сезоне Зак помог «Миннесоте Тимбервулвз» в 47 матчах регулярного чемпионата. Защитник проводил на паркете по 37,2 минуты, набирал по 18,9 очка, собирал по 3,4 подбора, а также отдавал по 3,0 передачи в среднем за игру.