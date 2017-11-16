Крамер — MVP шестого тура Еврокубка, Сергей Карасёв в тройке лучших

Разыгрывающий «Летувос Ритас» Крис Крамер был признан самым ценным игроком шестого тура Еврокубка, сообщает пресс-служба турнира. 15 ноября в матче с «Бильбао» Крамер набрал 27 очков и совершил 7 результативных передач, в общей сложности набрав 38 баллов по индексу полезности.



Стоит отметить, что в тройку сильнейших по результатам тура вошёл баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв, набравший 32 балла по индексу полезности игрока.