Кьюбан: Лавар Болл подарит Трампу на Рождество кроссовки своей фирмы

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан предположил, что Лавар Болл отблагодарит президента США Дональда Трампа, отправив ему кроссовки, которые выпускаются под семейным брендом Боллов.

Напомним, Лавар Болл выразил желание лично отблагодарить Дональда Трампа за содействие, оказанное при освобождении младшего сына Болла Лианджело из-под ареста в Китае.

«Я не могу дождаться встречи с Трампом, разгуливающим по Овальному кабинету в своём неизменном костюме и кроссовках Big Baller. Уверен, что Лавар Болл готовит именно такой рождественский подарок Трампу!» — приводит слова Кьюбана The Score.