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29 очков Калатеса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Анадолу Эфес»

Баскетбол

«Панатинаикос» одержал выездную победу над «Анадолу Эфес» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Уже в первой четверти команда из Греции обозначила преимущество, победив в ней с разницей в семь очков. В дальнейшем в ходе поединка стамбульцы пытались нагнать гостей. В заключительной четверти «Анадолу Эфес» удалось вырваться вперёд на пять очков. Тем не менее уверенная игра Ника Калатеса помогла «Панатинаикосу праздновать успех — 82:81.

Самым результативным игроком матча стал уже упомянутый Калатес, остановившийся в шаге от трипл-дабла (29 очков, 9 подборов, 10 передач). У «Анадолу Эфес» — 21 очко в активе Брока Мотума.

Евролига. 8-й тур
16 ноября 2017, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
81 : 82 (21:28, 23:20, 16:14, 21:20)
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Мотум - 21, Макколум - 16, Штимац - 15, Данстон - 12, Симон - 6, Адамс - 5, Ледо - 4, Балбай - 2, Мурич, Демир, Батюк, Битим
Панатинаикос: Калатес - 29, Синглтон - 11, Гист - 11, Вуюкас - 9, Адетокунбо - 6, Риверс - 5, Лойески - 4, Паппас - 3, Гэбриэл - 2, Денмон - 2, Лекавичюс, Огюст
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анадолу Эфес БК Панатинаикос
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