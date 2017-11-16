29 очков Калатеса помогли «Панатинаикосу» обыграть «Анадолу Эфес»

«Панатинаикос» одержал выездную победу над «Анадолу Эфес» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Уже в первой четверти команда из Греции обозначила преимущество, победив в ней с разницей в семь очков. В дальнейшем в ходе поединка стамбульцы пытались нагнать гостей. В заключительной четверти «Анадолу Эфес» удалось вырваться вперёд на пять очков. Тем не менее уверенная игра Ника Калатеса помогла «Панатинаикосу праздновать успех — 82:81.

Самым результативным игроком матча стал уже упомянутый Калатес, остановившийся в шаге от трипл-дабла (29 очков, 9 подборов, 10 передач). У «Анадолу Эфес» — 21 очко в активе Брока Мотума.