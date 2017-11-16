П. Джексон: задачей «Маккаби» было держать Шведа большими силами

Защитник «Маккаби» Пьер Джексон поделился мнением о победе команды над «Химками» (77:69) в матче Евролиги. Самым результативным игроком встречи оказался защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 21 очко.



«Швед — прекрасный завершитель атак. Он может забивать разными путями. Сегодня нашей задачей было держать его большими силами и заставлять бросать из тяжёлых положений. Считаю, что наша оборона способна играть лучше, но нам противостояла сильная команда, которая очень опасна в атаке, и игроки „Химок“ выложились на сто процентов. Тем не менее мы проделали хорошую работу», — приводит слова Джексона пресс-служба лиги.