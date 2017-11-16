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Кузма рассказал о совете, который ему дал Коби Брайант

Баскетбол

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма рассказал о недавней встрече с легендой НБА Коби Брайантом.

«Мы пообедали с Коби Брайантом во вторник. Какой совет он мне дал? Просто работать над собой. Это звучит как клише, но именно этот подход ценит Коби. И я тоже ценю его. Так что это хороший совет.

Наш разговор был очень детализированным, мы говорили о множестве мелочей в баскетболе, которые могут оказаться важными», — цитирует Кузму ОС Register.

В нынешнем сезоне Кузма набирает в среднем 15,5 очка и собирает 6,8 подбора за матч.

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Источник: Orange County Register Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант
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