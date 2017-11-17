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Дабл-дабл Дончича и 17 очков Кэрролла помогли «Реалу» победить «Уникаху»

Баскетбол

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Уникахой» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Таким образом мадридцы прервали серию их трёх поражений подряд в турнире.

С самого начала поединка хозяева взяли инициативу в свои руки. Уже в первой четверти «Реал» вёл с разницей в 7 очков. В дальнейшем мадридцы победили в каждой из четверти, оформив таким образом разгромную победу — 89:57.

Самым результативным в составе победителей стал Джесси Кэрролл, набравший 17 очков, 14 очков в активе Руди Фернандеса. Дабл-дабл оформил защитник Лука Дончич (13 очков+10 подборов). У «Уникахи» по 10 очков набрали Альберто Диас и Драган Милосавлевич.

Евролига. 8-й тур
16 ноября 2017, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
89 : 57 (19:12, 21:15, 22:11, 27:19)
Уникаха
Малага, Испания
Реал Мадрид: Кэрролл, Кампаццо, Таварес, Томпкинс, Тэйлор, Рейес, Мачюлис, Рэндл, Фернандес, Радончич, Дончич, Козёр
Уникаха: Брукс, Вачински, Огастин, Суарес, Мюсли, Шермадини, Милосавлевич, Солуад, Диас, Салин, Диес, Маккаллум
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Реал Мадрид Уникаха
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