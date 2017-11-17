Дабл-дабл Дончича и 17 очков Кэрролла помогли «Реалу» победить «Уникаху»

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Уникахой» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Таким образом мадридцы прервали серию их трёх поражений подряд в турнире.

С самого начала поединка хозяева взяли инициативу в свои руки. Уже в первой четверти «Реал» вёл с разницей в 7 очков. В дальнейшем мадридцы победили в каждой из четверти, оформив таким образом разгромную победу — 89:57.

Самым результативным в составе победителей стал Джесси Кэрролл, набравший 17 очков, 14 очков в активе Руди Фернандеса. Дабл-дабл оформил защитник Лука Дончич (13 очков+10 подборов). У «Уникахи» по 10 очков набрали Альберто Диас и Драган Милосавлевич.