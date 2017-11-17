Джейлен Браун: смерть друга детства вдохновила меня на матч с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал об особой мотивации на матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Мой лучший друг умер прошлой ночью. Мне было очень тяжело смириться с этим. Я был в шоке. Но знал, что он хотел бы, чтобы я вышел на площадку и сыграл. Было сложно осмыслить происходящее. Но я поговорил с его мамой и семьей, и они вдохновили меня. В итоге, я вышел на поединко и играл ради друга», – цитирует Брауна ESPN.



Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:88, а защитник в ней набрал 22 очка и совершил 7 подборов.