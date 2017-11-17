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Джейлен Браун: смерть друга детства вдохновила меня на матч с «Голден Стэйт»

Баскетбол

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал об особой мотивации на матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мой лучший друг умер прошлой ночью. Мне было очень тяжело смириться с этим. Я был в шоке. Но знал, что он хотел бы, чтобы я вышел на площадку и сыграл. Было сложно осмыслить происходящее. Но я поговорил с его мамой и семьей, и они вдохновили меня. В итоге, я вышел на поединко и играл ради друга», – цитирует Брауна ESPN.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:88, а защитник в ней набрал 22 очка и совершил 7 подборов.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Джейлен Браун
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