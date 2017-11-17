Д'Антони: Харден и Пол наладят взаимодействие за неделю

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони уверен, что вернувшийся в строй после травмы разыгрывающий Крис Пол очень скоро полностью адаптируется к игре команды.



«Харден и Пол наладят взаимодействие примерно за неделю. На этом этапе в игре команды могут быть трения, но они только закалят нас. Мы получим тот коллектив, который нужен, чтобы добиться успеха в битвах плей-офф», – цитирует Д'Антони ESPN.



В первой встрече после возвращения Пола «Хьюстон» победил «Финикс Санс» со счётом 142:116, а защитник в ней набрал 11 очков и отдал 10 передач.

48 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Финикс» «+26»