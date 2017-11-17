Клэй Томпсон: пока нельзя сказать, что «Бостон» – команда чемпионского уровня

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после поражения от «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА не стал делать далеко идущие выводы в отношении соперника.



«Пока нельзя сказать, что «Бостон» является командой чемпионского уровня. Чтобы достичь его, нужно ещё очень многого добиться. Сейчас у «Селтикс» лучше соотношение побед и поражений, чем у нас. Поэтому можно утверждать, что они лучше «Голден Стэйт» на данный момент», – цитирует Томпсона ESPN.



Встреча завершилась поражением «Голден Стэйт» со счётом 88:92.

«Бостон» отыгрался с «-17» и одолел «Голден Стэйт», одержав 14-ю победу кряду