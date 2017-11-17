Люк Уолтон: место Лонзо Болла в стартовой пятёрке «Лейкерс» не обсуждается

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон не собирается вносить изменения в стартовый состав команды в связи с низкой реализацией бросков с игры разыгрывающим Лонзо Боллом.



«Болл является нашим стартовым разыгрывающим. Его перевод в запас на данный момент даже не обсуждается», – цитирует Уолтона ESPN.



В своём дебютном сезоне в НБА 20-летний Болл набирает по 9 очков, совершает по 6,6 подбора и отдаёт по 6,9 передачи за 32 минуты в среднем за матч с реализацией бросков с игры 30,3%, включая 23% трёхочковых.