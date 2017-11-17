Шведа не вызвали в сборную России на матчи квалификации Кубка мира — 2019

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич вызвал 15 игроков на сбор перед ноябрьскими матчами квалификации Кубка мира — 2019, сообщает официальный сайт РФБ. В их число вошли: защитники Евгений Бабурин («Локомотив-Кубань»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Иван Ухов («Парма»), Виталий Фридзон (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), форварды Павел Антипов («Локомотив-Кубань»), Семён Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Пено Жвайгждес»), Евгений Валиев («Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Зенит»), Владислав Трушкин (УНИКС), центровой Артём Клименко («Автодор»).

Национальная команда России сыграет 24 ноября в гостях со сборной Боснии и Герцеговины, а 27 ноября дома с командой Бельгии.