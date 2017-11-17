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Защитник «Милана» Гудлок выбыл из строя на срок от 4 до 8 недель

Баскетбол

Защитник «Милана» Эндрю Гудлок выбыл из строя на срок от четырёх до восьми недель из-за травмы ноги. Повреждение игрок получил в недавнем матче Евролиги с «Валенсией» (103:98). В этой встрече Гудлок набрал 17 очков. На 17 ноября у баскетболиста «Милана» запланировано медицинское обследование с МРТ, сообщает Sportando.

В текущем сезоне средние показатели Гудлока за матч в Евролиге составляют 14,3 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи.

В «Милан» американский защитник перешёл летом этого года из тель-авивского «Маккаби».

Источник: Sportando Сообщить об ошибке
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