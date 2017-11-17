«Милуоки» заинтересован в переходе Кузьминскаса

«Милуоки Бакс» претендует на форварда Миндаугаса Кузьминскаса, который ранее был отчислен из «Нью-Йорк Никс». Для подписания контракта с 28-летним игроком команде придётся освободить место в заявке, информирует журналист Майкл Скотто.



В «Никс» изначально пытались обменять Кузьминскаса в другой клуб, однако безуспешно. Ранее сам Кузьминскас высказывал недовольство снизившейся ролью в команде. В нынешнем сезоне литовский форвард принял участие только в одном матче, проведя на площадке две минуты.

Кузьминскас набирал в среднем 6,3 очка, 1,9 подбора и 1,0 передачи в 68 матчах за 14,9 минуты на паркете.