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«Милуоки» заинтересован в переходе Кузьминскаса

Баскетбол

«Милуоки Бакс» претендует на форварда Миндаугаса Кузьминскаса, который ранее был отчислен из «Нью-Йорк Никс». Для подписания контракта с 28-летним игроком команде придётся освободить место в заявке, информирует журналист Майкл Скотто.

В «Никс» изначально пытались обменять Кузьминскаса в другой клуб, однако безуспешно. Ранее сам Кузьминскас высказывал недовольство снизившейся ролью в команде. В нынешнем сезоне литовский форвард принял участие только в одном матче, проведя на площадке две минуты.

Кузьминскас набирал в среднем 6,3 очка, 1,9 подбора и 1,0 передачи в 68 матчах за 14,9 минуты на паркете.

«Атланта», «Лейкерс» и «Чикаго» заинтересованы в переходе Кузьминскаса
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Милуоки Бакс Миндаугас Кузьминскас
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