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Игрок NCAA отобрал мяч одной рукой, пока другой держал кроссовку

Баскетбол

Защитник баскетбольной студенческой команды «Индиана Хузьерс» Девонте Грин во время матча регулярного чемпионата NCAA против «Сетон Холл Пайретс» совершил необычный перехват, информирует «Американский спорт».

По ходу первой половины гостевой встречи с «Сетон Холл» Грин в какой-то момент потерял кроссовку, пока бежал в оборону. Девонте не растерялся: подхватил обувь и с ней в руке побежал отрабатывать в защите.

В момент, когда баскетболист соперников Хадин Каррингтон намеревался прорваться к корзине, Грин свободной рукой ударил по мячу и сумел отбить его у Каррингтона. Девонте совершил перехват, сразу после которого судьи объявили тайм-аут, а партнёры и болельщики получили возможность поздравить Грина с этим достижением.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Indiana Basketball.

Источник: Американский спорт Сообщить об ошибке
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