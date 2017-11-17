Родригес: впереди ещё много поединков

Защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился впечатлениями от поединка с «Фенербахче», в котором его команда потерпела домашнее поражение со счётом 93:95.

«Мои три с фолом? Видел, что Мелли очень быстро идёт на меня, и попытался его обмануть. Он хотел сфолить, поскольку они были впереди на три очка, и я это знал.

В целом игра была тяжёлой, мы не начали так, как готовились. Мы были очень мотивированны сыграть хорошо. Мы должны быть более собранными. Была большая игра. Как бы то ни было, впереди длинная дорога, каждый матч имеет значение, но впереди ещё много поединков. Игра Веселы? (Ян Веселы набрал 31 очко. — Прим. «Чемпионата»). Мы знали, он хороший игрок, и сегодня он сыграл отлично. Такое случается, в следующий раз мы должны быть готовы к встрече с ним", — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

В матче с «Фенербахче» Серхио Родригес набрал 20 очков. Его три с фолом за 15 секунд до конца основного времени вывели «армейцев» вперёд и могли стать решающими в этой встрече.

Видео попадания испанца можно посмотреть на странице корреспондента «Чемпионата» Артёма Комарова в "Твиттере".