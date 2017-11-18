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Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» разгромить «Црвену Звезду»

Баскетбол

Пирейский «Олимпиакос» одержал разгромную домашнюю победу в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги над «Црвеной Звездой. С самого начала встречи греческий коллектив взял инициативу в свои руки и не отпускал её до финальной сирены.

Хозяева одержали верх в каждой из четвертей, что и привело к разгрому соперника — 85:59. Самым результативным в составе победителей стал Холлис Томпсон, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Никола Милутинов. У «Црвены Звезды» 20 очков в активе Тейлора Рочести.

Евролига. 8-й тур
17 ноября 2017, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
85 : 59 (22:13, 25:24, 20:12, 18:10)
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Олимпиакос: Томпсон - 14, Милутинов - 13, Папапетру - 11, Маклин - 9, Принтезис - 9, Стрельниекс - 9, Робертс - 6, Манцарис - 6, Папаниколау - 5, Аграванис - 3, Толиопулос, Вилтджер
Црвена Звезда: Рочести - 20, Антич - 9, Йованович - 8, Бьелица - 6, Фелдейн - 6, Добрич - 4, Данжубич - 3, Радичевич - 2, Лессор - 1, Лазич, Апич, Кешель
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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