Дабл-дабл Милутинова помог «Олимпиакосу» разгромить «Црвену Звезду»

Пирейский «Олимпиакос» одержал разгромную домашнюю победу в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги над «Црвеной Звездой. С самого начала встречи греческий коллектив взял инициативу в свои руки и не отпускал её до финальной сирены.

Хозяева одержали верх в каждой из четвертей, что и привело к разгрому соперника — 85:59. Самым результативным в составе победителей стал Холлис Томпсон, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Никола Милутинов. У «Црвены Звезды» 20 очков в активе Тейлора Рочести.