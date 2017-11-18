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12 очков Джерреллса помогли «Милану» победить «Бамберг»

Баскетбол

«Милан» в домашнем матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Бамберг». Первая половина встречи осталась за гостями, в ней немцы победили со счётом 35:27.

После перерыва они продолжали контролировать ход игры, сохраняя преимущество в счёте и в третьем игровом отрезке. Решающий рывок хозяевам удался в последние десять минут. Уверенная игра в атаке позволил «Милану» победить в последней четверти со счётом 28:11, что трансформировалось в итоговый успех — 71:62.

Самыми результативными в составе победителей стал Кёртис Джерреллс (12 очков+4 подбора+4 передачи) и Калеб Тарщевски (12 очков+5 подборов). У «Бамберга» 12 очков в активе Дорелла Райта.

Евролига. 8-й тур
17 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
71 : 62 (13:16, 14:19, 16:16, 28:11)
Бамберг
Бамберг, Германия
Олимпия Милан: Джерреллс - 12, Тарчевски - 12, Гудайтис - 11, Калниетис - 10, М'Байе - 8, Теодор - 7, Пасколо - 6, Чинчиарини - 5, Дайр. Бертанс, Кузин, Мицов, Джефферсон
Бамберг: Райт - 12, Николич - 11, Рубит - 9, Тэйлор - 7, Зисис - 7, Радошевич - 6, Ло - 5, Хикман - 3, Митрович - 2, Штайгер, Хэкетт, Хекман
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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