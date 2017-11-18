12 очков Джерреллса помогли «Милану» победить «Бамберг»

«Милан» в домашнем матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Бамберг». Первая половина встречи осталась за гостями, в ней немцы победили со счётом 35:27.

После перерыва они продолжали контролировать ход игры, сохраняя преимущество в счёте и в третьем игровом отрезке. Решающий рывок хозяевам удался в последние десять минут. Уверенная игра в атаке позволил «Милану» победить в последней четверти со счётом 28:11, что трансформировалось в итоговый успех — 71:62.

Самыми результативными в составе победителей стал Кёртис Джерреллс (12 очков+4 подбора+4 передачи) и Калеб Тарщевски (12 очков+5 подборов). У «Бамберга» 12 очков в активе Дорелла Райта.