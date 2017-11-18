Воронцевич: видимо, «Фенербахче» повезло, но удачу надо заслужить

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич прокомментировал поражение команды от «Фенербахче» (93:95 ОТ) в домашнем матче Евролиги.



«Думаю, прежде всего нам нужно понять: если мы далеко упускаем соперника, а в этом матче у нас было „-18“, то на таком уровне приходится проделывать титаническую работу, чтобы догнать. Нам противостояла команда-чемпион. Ребята сделали всё возможное и невозможное, чтобы вернуться, перевести игру в овертайм. И вот таким невероятным, волшебным броском Мелли добивает. Удача, видимо, была на их стороне, но эту удачу должны заслужить мы сами», — сказал Воронцевич в интервью программе «Все на матч».