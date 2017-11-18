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«Бруклин» победил «Юту», Мозгов не играл

Баскетбол

«Бруклин Нетс» победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 118:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Спенсер Динуайдди, набравший 25 очков. Ещё 18 очков на счету Аллена Краббе. Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. У «Юты» 22 очка набрал Рауль Нето, ещё 17 — Родни Худ. Это поражение стало для «Юты» седьмым в последних восьми матчах.

В ещё одном матче «Торонто Рэпторс» разгромил «Нью-Йорк Никс» — 107:84.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
118 : 107 (39:25, 26:24, 24:31, 29:27)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бруклин Нетс: Динуайдди - 25, Краббе - 18, Кэрролл - 17, Букер - 14, ЛеВерт - 10, Харрис - 8, Холлис-Джефферсон - 7, Эйси - 7, Зеллер - 7, Уайтхед - 5, Килпатрик, Расселл, Лин, Аллен, Мозгов, Уаттара, Уайли
Юта Джаз: Нето - 22, Худ - 17, Митчелл - 15, Инглс - 15, Фэйворс - 15, Бёркс - 10, Йеребко - 7, О'Нил - 4, Брэдли - 2, Гобер, Юдо, Джонсон, Рубио, Гриффин, Экзам, Уолтерс, Сефолоша
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
107 : 84 (30:18, 24:18, 24:28, 29:20)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Лоури - 22, Дерозан - 22, Майлз - 14, Сиакам - 13, Ануноби - 11, Пёлтль - 8, Ванвлит - 7, Ногуэйра - 6, Валанчюнас - 4, Райт, Маккинни, Миллер, Браун, Кабокло, Ибака, Пауэлл
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 13, Хардуэй-младший - 13, Кантер - 12, Бизли - 10, Джек - 8, Нтиликина - 7, Макдермотт - 7, Томас - 5, Сешнс - 4, Ли - 3, О'Куинн - 2, Хикс, Корнет, Бейкер, Дотсон, Ноа, Эрнангомес
Джаз снова не будет звучать в Солт-Лейк-Сити
Аутсайдеры «Нетс» и «Мэджик» одержат сенсационные победы над «Джаз» и «Наггетс» — в «Большом куше».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Юта Джаз Тимофей Мозгов
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