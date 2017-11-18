«Бруклин» победил «Юту», Мозгов не играл

«Бруклин Нетс» победил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 118:107 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Спенсер Динуайдди, набравший 25 очков. Ещё 18 очков на счету Аллена Краббе. Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. У «Юты» 22 очка набрал Рауль Нето, ещё 17 — Родни Худ. Это поражение стало для «Юты» седьмым в последних восьми матчах.

В ещё одном матче «Торонто Рэпторс» разгромил «Нью-Йорк Никс» — 107:84.