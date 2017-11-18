«Оклахома» упустила преимущество в 23 очка и проиграла «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио Спёрс» вырвал победу у «Оклахомы-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 104:101 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча перевес «Тандер» достигал 23 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 26 очков. Ещё 17 очков набрал Дэнни Грин. У «Оклахомы» 20 очков набрал Кармело Энтони, 18 — Пол Джордж. Расселл Уэстбрук записал себе в актив 15 очков, реализовав с игры 5 из 22 бросков.

Это шестая победа «Спёрс» в последних восьми матчах. Победная серия «Тандер» прервалась на отметке в три матча.