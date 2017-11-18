«Денвер» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 32 очка

«Денвер Наггетс» разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 146:114 в пользу хозяев. По ходу встречи гости ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Маррей, набравший 31 очко. Гэри Харрис записал себе в актив 22 очка, Пол Миллсэп — 20. У «Нью-Орлеана» 17 очков набрал Энтони Дэвис, ещё 16 — Итуан Мур.

Эта победа стала для «Денвера» четвёртой в последних пяти матчах.