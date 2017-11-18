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«Денвер» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 32 очка

Баскетбол

«Денвер Наггетс» разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 146:114 в пользу хозяев. По ходу встречи гости ни разу не вели в счёте.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Маррей, набравший 31 очко. Гэри Харрис записал себе в актив 22 очка, Пол Миллсэп — 20. У «Нью-Орлеана» 17 очков набрал Энтони Дэвис, ещё 16 — Итуан Мур.

Эта победа стала для «Денвера» четвёртой в последних пяти матчах.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2017, суббота. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
146 : 114 (37:19, 27:37, 42:24, 40:34)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Харрис - 22, Миллсэп - 20, Мудиэй - 19, Чендлер - 15, Йокич - 13, Бисли - 7, Пламли - 6, Фарид - 6, Бартон - 4, Эрнангомес - 3, Артур, Лайдон, Крэйг, Лайлз, Моррис, Джефферсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Дэвис - 17, Мур - 16, Казинс - 14, Рондо - 13, Холидей - 13, Нельсон - 10, Диалло - 9, Каннингем - 7, Миллер - 6, Кларк - 6, Джонс - 3, Ажинса, Хилл, Ашик, Кук, Джексон, Аллен
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Нью-Орлеан Пеликанс Джамал Маррей
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