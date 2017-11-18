Энтони Дэвис получил сотрясение после столкновения с Николой Йокичем

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» получил сотрясение мозга после столкновения с центровым Николой Йокичем.



Дэвис покинул площадку и больше участия в игре не принимал.



24-летний баскетболист провёл на паркете 21 минуту, набрал 17 очков (7 из 11 с игры), собрал 5 подборов, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 перехват.



Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 146:114. Для «Пеликанс» это поражение стало вторым подряд.

«Денвер» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 32 очка