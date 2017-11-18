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Энтони Дэвис получил сотрясение после столкновения с Николой Йокичем

Баскетбол

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» получил сотрясение мозга после столкновения с центровым Николой Йокичем.

Дэвис покинул площадку и больше участия в игре не принимал.

24-летний баскетболист провёл на паркете 21 минуту, набрал 17 очков (7 из 11 с игры), собрал 5 подборов, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 перехват.

Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 146:114. Для «Пеликанс» это поражение стало вторым подряд.

«Денвер» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 32 очка
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Нью-Орлеан Пеликанс Никола Йокич Энтони Дэвис
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