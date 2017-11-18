Айзея Томас: было бы здорово встретиться с «Бостоном» в финале Востока

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Айзея Томас признался, что хотел бы встретиться со своим бывшим клубом «Бостон Селтикс» в финале плей-офф Восточной конференции.



«О, это было бы здорово. Это был бы особый момент. Если «Бостон» выйдет в финал и мы тоже сделаем это, никто не знает, чем завершится эта битва. Но я в любом случае буду готов», – цитирует Томаса CBS Sports.



Напомним, что «Бостон» минувшим летом обменял Айзею на разыгрывающего Кайри Ирвинга, лёгкого форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича, пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс», а также пик второго раунда драфта-2020.

Томас: знал, что «Бостон» будет хорош