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Бен Симмонс потратил $ 10 тыс. на кошек породы Саванна

Баскетбол

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс сожалеет о том, что купил двух кошек породы Саванна.

«У меня было две кошки породы Саванна. Но я должен был избавиться от них, они были сумасшедшими. Первую я купил примерно за $ 4 тыс. Затем я купил кота, который был из второго или третьего поколения. Он обошёлся мне $ 6 тыс.», – приводит слова Симмонса ESPN.

Брат Бена сообщил, что они отдали кошек заводчику, чтобы он подыскал им новых хозяев.

Саванна – это гибрид домашней кошки и африканского сервала.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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