Во время матча регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» между игроками обеих команд произошла небольшая потасовка. Разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Лонзо Болл не стал участвовать в стычке.
Матч завершился победой «Финикса» со счётом 122:113.
Болл провёл на паркете 38 минут, набрал 6 очков (3 из 7 с игры), отдал 6 результативных передач, собрал 6 подборов, совершил 5 перехватов и 1 блок-шот.
Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».
Лонзо Болл не стал участвовать в потасовке между игроками «Лейкерс» и «Финикса»
Во время матча регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» между игроками обеих команд произошла небольшая потасовка. Разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Лонзо Болл не стал участвовать в стычке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке