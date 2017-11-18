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Лонзо Болл не стал участвовать в потасовке между игроками «Лейкерс» и «Финикса»

Баскетбол

Во время матча регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» между игроками обеих команд произошла небольшая потасовка. Разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Лонзо Болл не стал участвовать в стычке.

Матч завершился победой «Финикса» со счётом 122:113.

Болл провёл на паркете 38 минут, набрал 6 очков (3 из 7 с игры), отдал 6 результативных передач, собрал 6 подборов, совершил 5 перехватов и 1 блок-шот.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Лонзо Болл
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