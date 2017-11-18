Лонзо Болл не стал участвовать в потасовке между игроками «Лейкерс» и «Финикса»

Во время матча регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Финикс Санз» между игроками обеих команд произошла небольшая потасовка. Разыгрывающий защитник калифорнийского клуба Лонзо Болл не стал участвовать в стычке.



Матч завершился победой «Финикса» со счётом 122:113.



Болл провёл на паркете 38 минут, набрал 6 очков (3 из 7 с игры), отдал 6 результативных передач, собрал 6 подборов, совершил 5 перехватов и 1 блок-шот.



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