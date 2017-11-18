До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ноа: не думаю, что смогу вернуться на прежний уровень

Баскетбол

Центровой «Нью-Йорк Никс» Жоаким Ноа сказал, что вряд ли сможет вновь играть на прежнем уровне.

«Смогу ли я стать тем игроком, которым был ранее? Наверное, нет», – приводит слова Ноа журналист USA TODAY Стив Поппер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, что недавно Жоаким отбыл 20-матчевую дисквалификацию за нарушение антинаркотической программы. В нынешнем регулярном чемпионате 32-летний баскетболист пока не провёл ни одного поединка. В минувшем сезоне Ноа набирал по 5,0 и собирал по 8,8 подбора в среднем за игру.

Ноа остаётся в списке неактивных игроков «Нью-Йорка»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Жоаким Ноа
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент