Ковингтон продлил контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия Сиксерс» договорились о продлении контракта с форвардом Робертом Ковингтоном, сообщает официальный сайт команды. Контракт был продлён на несколько лет, точные сроки не сообщаются. По неофициальной информации западных СМИ, контракт рассчитан на четыре года, по нему баскетболист получит $ 62 млн.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Ковингтон провёл 14 матчей, в которых в среднем набирал 16,5 очка и совершал 5,7 подбора за 31 минуту три секунды на площадке.