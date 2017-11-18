25 очков Каселакиса помогли «Астане» переиграть «Енисей»

«Астана» на своей площадке переиграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казахстанская команда выиграла три первых игровых отрезка и, несмотря на проигрыш в четвёртой четверти, довела матч до логичной победы со счётом 92:75 (30:19, 21:16, 26:14, 15:26).



Самым результативным игроком матча стал Леонидас Каселакис, набравший 25 очков и совершивший семь подборов. В составе красноярской команды отличился Энтони Хиллиард — на его счету 20 очков. Для «Астаны» эта победа стала второй в трёх последних матчах и позволила команде подняться на седьмое место в турнирной таблице.