Уолл: из-за проблем с коленом я чувствовал себя каким-то слабаком

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл, который повредил левое колено, отметил, что дискомфорт сильно повлиял на его игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит».

«Из-за этого у меня возникли проблемы с подвижностью, я не был похож на себя. Я чувствовал себя каким-то слабаком», — цитирует Уолла журналист Чейз Хьюз.

27-летний баскетболист провёл на паркете 35 минут, набрал 8 очков (3 из 12 с игры), отдал 8 результативных передач, а также собрал 3 подбора. Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 91:88.