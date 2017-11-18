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Дабл-дабл Морейры не спас «Парму» от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

Баскетбол

«Локомотив-Кубань» добыл гостевую победу над «Пармой» в очередном матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы уверенно стартовали, взяв инициативу в свои руки с самого начала поединка. К большому перерыву их преимущество составляло 16 очков.

В третьей четверти «Парма» попыталась вернуться в игру, отыграв у гостей 9 очков. Тем не менее в последнем игровом отрезке команда Обрадовича вновь была лучше оппонентов, оформив итоговый успех со счётом 86:73.

Самым результативным в составе победителей стал Джо Рэгланд, набравший 15 очков. У «Пармы»19 очков в активе Коди Миллер-Макинтайра, дабл-даблом из 14 очков и 10 подборов отметился Яник Морейра.

Единая лига ВТБ
18 ноября 2017, суббота. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
73 : 86 (21:26, 15:26, 23:14, 14:20)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Парма: Вздыхалкин, Платунов, Жмако, Буланов, Винник, Дыбовский, МакЛин, Гразулис, Ухов, Миллер-Макинтайр, Яковенко, Морейра
Локомотив-Кубань: Д. Кулагин, Элегар, Квали, Брокхофф, Нелюбов, Хвостов, Ильницкий, Антипов, Рагланд, Бабурин, Лейси, Коллинс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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