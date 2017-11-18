Дабл-дабл Морейры не спас «Парму» от поражения в матче с «Локомотивом-Кубань»

«Локомотив-Кубань» добыл гостевую победу над «Пармой» в очередном матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы уверенно стартовали, взяв инициативу в свои руки с самого начала поединка. К большому перерыву их преимущество составляло 16 очков.

В третьей четверти «Парма» попыталась вернуться в игру, отыграв у гостей 9 очков. Тем не менее в последнем игровом отрезке команда Обрадовича вновь была лучше оппонентов, оформив итоговый успех со счётом 86:73.

Самым результативным в составе победителей стал Джо Рэгланд, набравший 15 очков. У «Пармы»19 очков в активе Коди Миллер-Макинтайра, дабл-даблом из 14 очков и 10 подборов отметился Яник Морейра.