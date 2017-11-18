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Барцокас: Ханикатт полностью готов, но на обретение формы ему нужно до 20 дней

Баскетбол

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от поединка с «Зенитом», который пройдёт в рамках Единой лиги ВТБ завтра, 19 ноября. Также специалист рассказал и о кадровых проблемах команды.

«Победить «Зенит» будет совсем непросто, поскольку это качественная команда, имеющая свою философию. Тренер Карасёв возглавляет клуб многие годы, и все привыкают к его игровой модели. В «Зените» много новичков, некоторые имеют опыт Евролиги, например, Лапровиттола и Симонович, также очень талантливые игроки Харпер, Карасёв и Гордон.

Ждём сложного матча. К нам подключился Тайлер Ханикатт, который полностью готов, но на то, чтобы обрести игровую форму, ему потребуется дней 15-20. Нужно понимать, что он отсутствовал почти два с половиной месяца, и за два-три дня не сможет сразу же начать играть", — приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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