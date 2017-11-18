В. Карасёв: по составу «Химки» не слабее ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв поделился ожиданиями от встречи с «Химками» в рамках матча Единой лиги ВТБ. По словам специалиста, состав подмосковного клуба ничем не уступает составу ЦСКА.

«Химки» собрали хороший состав, не просто так команда — один из лидеров Евролиги. Но это игра, мы будем делать всё, чтобы выиграть, а там уже посмотрим. По составу можно сказать, что «Химки» — новый ЦСКА. Единственное, на данный момент они находятся в поиске оптимальной игры, есть проблемы с сыгранностью, всё-таки у них тоже много новых игроков. В игре с ЦСКА именно этот фактор и сказался, хотя по составу подмосковная команда не слабее «армейцев», а на некоторых позициях даже сильнее", — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».

Матч между «Химками» и «Зенитом» состоится 19 ноября, начало встречи — в 16:30.