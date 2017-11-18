Стивенс: «Бостон» должен играть лучше

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс не придаёт большого значения 14-матчевой победной серии команды, отмечая, что его подопечным следует прибавлять.

«На мой взгляд, мы играли не так хорошо, чтобы рассматривать эту победную серию как что-то действительно стоящее. Мы нашли способы побеждать, но мы должны играть лучше.

Игра с «Голден Стэйт» была очень тяжелой, мы сражались в обороне. Но если мы покажем тот же уровень игры в атаке, который был в том матче, то проиграем «Атланте», — приводит слова Стивенса The Score.