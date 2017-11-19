Керр: то, что сделал Эмбиид в матче с «Лейкерс» — потрясающе

В ночь с 18 на 19 ноября в Филадельфии состоится поединок регулярного чемпионата между местной командой «Филадельфией Сиксерс» и действующими чемпионами лиги «Голден Стэйт Уорриорз». В преддверии встречи главный тренер команды из Окленда, Стив Керр, прокомментировал игру лидера «Сиксерс» Джоэля Эмбиида.

«То, что он сделал в матче с „Лос--Анджелес Лейкерс“ — потрясающе. Интересно смотреть на то, как он прогрессирует. Он любитель треш-тока, как и остальные. Это здорово. Он любит игру и треш-ток и привносит этим в игру больше энергии, чем кто-либо другой. Предстоящая игра с „Филадельфией“ должна быть интересной», — приводит слова Керра The Score.

Добавим, что в недавнем гостевом матче с «Лос-Анджедес Лейкерс» Эмбиид собрал коллекцию из 46 очков, 15 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов.