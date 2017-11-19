Стивен Карри: в одном из эпизодов матча с «Филадельфией» я забыл комбинацию

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри признался, что стал виновником неожиданного тайм-аута в первой половине матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сикерс».



«В эпизоде, предшествовавшем тайм-ауту, я просто забыл комбинацию, которую нужно было разыграть. После четырёх ударов мячом о паркет я не знал, что делать дальше.

Я и в первой половине действовал очень агрессивно, но не попадал. В третьем периоде вся команда играла более расчётливо», – цитирует Карри ESPN.



Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 124:116.