Шамперт пропустит неделю из-за травмы колена

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт выбыл из строя на неделю из-за травмы левого колена, сообщает ESPN. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Из-за проблем со здоровьем Айзеи Томаса и Деррика Роуза Шамперт занял место стартового разыгрывающего команды. Теперь в распоряжении «Кливленда» на этой позиции остался только Хосе Кальдерон.

В нынешнем сезоне 27-летний Шамперт набирает по 5.2 очка и совершает по 3.3 подбора за 22 минуты в среднем за игру.