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Шесть организаций НБА просмотрят выпускника школы, желающего пойти на драфт НБА

Баскетбол

Выпускник школы атакующий защитник Энферни Саймонс серьёзно рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2018 года, не поступая в университет, сообщает ESPN. После того как он объявил о своих намерениях, шесть команд лиги отправили своих скаутов на два ближайших матча с его участием.

Поскольку Саймонс закончил школу в нынешнем году, а в июне 2018-го ему исполнится 19 лет, то он соответствует требованиям НБА для участия в драфте. В настоящее время защитник выступает за спортивную академию Ника Боллетьери во Флориде. По мнению экспертов, он вошёл бы в топ-10 новичков NCAA в следующем сезоне.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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