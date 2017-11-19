Шесть организаций НБА просмотрят выпускника школы, желающего пойти на драфт НБА

Выпускник школы атакующий защитник Энферни Саймонс серьёзно рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2018 года, не поступая в университет, сообщает ESPN. После того как он объявил о своих намерениях, шесть команд лиги отправили своих скаутов на два ближайших матча с его участием.

Поскольку Саймонс закончил школу в нынешнем году, а в июне 2018-го ему исполнится 19 лет, то он соответствует требованиям НБА для участия в драфте. В настоящее время защитник выступает за спортивную академию Ника Боллетьери во Флориде. По мнению экспертов, он вошёл бы в топ-10 новичков NCAA в следующем сезоне.