«Орландо» перестанет проводить Летнюю лигу НБА

«Орландо Мэджик» со следующего года перестанет проводить традиционную Летнюю лигу НБА, поскольку турнир серьёзно уступает в популярности аналогичному в Лас-Вегасе.



«Для почти каждой команды лиги есть разница между выступлением перед 20 тыс. зрителей в Лас-Вегасе и перед несколькими сотнями в Орландо. В первом случае игроки намного лучше готовятся к предстоящей карьере. Лига в Орландо не является настоящей проверкой, а даёт лишь приблизительное представление о том, что такое сезон в НБА», – пояснил Orlando Sentinel свое решение вице-президент «Мэджик» Джефф Уэлтмэн.



Летняя лига в Орландо проводилась с 2002 года с участием пяти команд.