Карри: не ожидал, что в третьей четверти «Голден Стэйт» будет так доминировать

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри высказал мнение о причинах преображения команды во второй половине матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфия Сиксерс».



«Третья четверть была весёлой. Я, честно говоря, не ожидал, что мы будем доминировать так сильно. Но порой в жизни случается нечто безумное. Нам потребовалось 24 минуты, чтобы включиться в игру, но мы нашли способ встрепенуться и победить», – цитирует Карри ESPN.



«Уорриорз» уступили в первой половине 52:74, но выиграли встречу со счётом 124:116.

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