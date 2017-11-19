Отец Окафора посетил матч «Филадельфии» в майке с надписью «отпустите Джалила»

Отец центрового «Филадельфии Сиксерс» Джалила Окафора посетил матч команды из Пенсильвании с «Голден Стэйт Уорриорз». На эту встречу Окафор-старший пришёл в футболке с надписью «отпустите Джалила», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Дерек Боднер.

Таким образом он призвал руководство «Филадельфии» как можно скорее разобраться в ситуации с контрактом игрока. Окафор потерял место в ротации «Сиксерс», вместе с тем менеджмент клуба не намерен вести переговоры с ним о выкупе контракта. Окафор станет неограниченно свободным агентом 1 июля 2018 года.

В нынешнем сезоне он принял участие всего в одном матче. Тогда Джалилу за 22 минуты игрового времени удалось собрать коллекцию из 10 очков, 9 подборов и 2 блок-шотов.