Вучевич: все в «Орландо» должны смутиться из-за такого поражения от «Юты»

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата с «Ютой». Коллектив из Флориды на своей площадке уступил с разницей в 40 очков. По словам черногорца, такой результат должен вызвать у него и его партнёров по команде смущение.

«Все мы должны чувствовать смущение из-за такого выступления. Уступать так где-либо стыдно, а особенно на глазах у своих зрителей. Мы профессиональные игроки, и мы должны быть гордыми и отвечать на такие эпизоды, но мы не сделали этого», — приводит слова Вучевича Orlando Sentinel.